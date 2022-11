Sciopero il 21 novembre Confronto fra rappresentanti sindacali e ministro | il sindaco di Taranto lo ringrazia Giornata di vertici per la difficilissima questione Acciaierie d' Italia

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 17 novembre 2022) In corso l’incontro fra ilAdolfo Urso ed i. Non x’d’. Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Desidero innanzituttore il neodelle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per la sensibilità che subito ha dimostrato verso la comunità ionica e il suo sistema di imprese, convocando a stretto giro un tavolo die ascolto con tutte le parti in causa. Una posizione opposta, rispetto a quella di chi ha scelto di chiudere bruscamente con le imprese dell’indotto. Comune e Provincia disaranno lealmente a disposizione del Governo, all’interno di un processo che conduca a un accordo formale e strategico, che abbia all’interno ...