Scienza | l’interruttore che spegne il cancro | ecco la variante del gene BARD1 identificata a Napoli in pazienti colpiti dal Covid

(Di giovedì 17 novembre 2022) Unadel, coinvolto nell’aiutare le cellule a riparare il DNA quando esso è danneggiato, è stataneiche hanno avuto inaspettate regressioni tumorali dadel colon in corso di-19. L’osservazione, realizzata grazie alla collaborazione scientifica tra il dottor Alessandro Ottaiano (oncologo dell’Istituto nazionale Tumori di), il professor Michele Caraglia (professore ordinario di Biochimica dell’università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ) e un gruppo di ricercatori e ricercatrici del napoletano Centro Ames (coordinati dal dottor Antonio Fico e dal dottor Giovanni Savarese) è in pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Therapeutic Advances in Medical ...

