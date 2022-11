Sci alpino | risultati superG Fis | Sofia Goggia e Federica Brignone fuori dal podio nelle due gare a Copper Mountain

(Di giovedì 17 novembre 2022) Giornata di test per la ragazze dello sci, impegnate nella preparazione dellenordamericane di Coppa del Mondo 2022-2023. Nove azzurre, Elena Curtoni esclusa, si sono presentate al via quest’oggi di duedel circuito FIS, disputati sulle nevi di. Nella prima gara è stata è stata l’austriaca Mirjam Puchner a imporsi con il tempo di 1:13.64 a precedere la francese Romane Mirandoli (1:14.37) e l’altra austriaca Ariane Raedler (1:14.43). La migliore delle nostre portacolori è stata, giunta sesta con il crono di 1:14.55.dieci troviamo anche Nicol Delago in ottava piazza (1:14.79). Per quanto riguarda le altre italiane, Marta Bassino si è classificata 11ma, Laura Pirovano 12ma, Roberta Melesi 21ma, Nadia ...

