Schumacher | ' Deluso dal mancato rinnovo | non rinuncio alla F1'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il capitolo Formula 1 finisce in stand by per Mickildi contratto in Haas , a preferire Nico Hulkenberg , per il giovane pilota tedesco si prospetta un anno, il 2023, di ...

Motorsport.com Svizzera

Il capitolo Formula 1 finisce in stand by per Mick. Mancato il rinnovo di contratto in Haas , a preferire Nico Hulkenberg , per il giovane pilota tedesco si prospetta un anno, il 2023, di lavoro da terzo pilota. Sarà con Mercedes, oppure ...infatti ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un messaggio per certificare la ...ultima gara con la Haas - ha scritto Mick - non voglio nascondere il fatto che sono molto... Schumacher deluso, ma non molla: "La F1 non è un capitolo chiuso" Il team statunitense dà il benservito al figlio del leggendario Michael. "Ma il mio fuoco brucia per la Formula 1 e lotterò duramente per tornare sulla griglia di partenza" ...Mick è determinato a riconquistare un sedile da titolare, lo farà lavorando in Mercedes I fattori che hanno giocato contro la conferma: incidenti, adattamento alle 2022 e i risultati di Magnussen ...