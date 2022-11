Scholz | Putin quasi solo al mondo | non ha alleati forti

(Di giovedì 17 novembre 2022) caption id="attachment 315075" align="alignleft" width="150" Olaf/caption"Il presidente russoal. Non ha. Questo è il risultato più importante del successo del G20 di Bali. È del tutto inaccettabile che continui la sua guerra in Ucraina". Lo scrive su Twitter il cancelliere tedesco Olaf, al termine del G20 di Bali.

Il Sole 24 ORE

... ha detto il cancelliere tedesco Olaf, parlando alla fine del vertice del G20 a Bali. ...di imputare quanto accaduto alla Russia ma ha rinnovato le accuse contro il presidente Vladimir, per ...... ha detto il cancelliere tedesco Olaf, parlando alla fine del vertice del G20 a Bali. ...di imputare quanto accaduto alla Russia ma ha rinnovato le accuse contro il presidente Vladimir, ... Ucraina, Scholz: "Putin quasi solo al mondo" - Il Sole 24 ORE Si allenta la tensione internazionale sul missile caduto in Polonia. Per il presidente polacco Duda è stato 'probabilmente un incidente sfortunato'. Anche secondo Biden, 'improbabile' che il missile s ...Fonti Usa: i missili sulla Polonia di fabbricazione russa ma partiti da Kiev. Il presidente polacco Duda: «Probabilmente un incidente sfortunato» ...