Saman Abbas | il padre arrestato in Pakistan alla polizia | «Mia moglie è tornata in Europa»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tornerà in aula già il prossimo 24 novembre ildi, Shabbar,due giorni fa inper l’omicidio della figlia in baserichiesta dell’Italia che ne chiede l’estradizione. Questa mattina si è svolta a porte chiuse la prima udienza davanti al giudice di Islamabad che li ha contestato le accuse del «red notice» dell’Interpol. L’arresto alle porte di Mandi Bahauddin, il villaggio in cui era tornato l’uomo dopo la scomparsa della figlia, è stato svolto dlocale su disposizione della Federal investigation agency di Islamabad, le forze dell’ordine federali che due settimane fa hanno ricevuto l’incarico di fermare Shabbarsu mandato internazionale provvisorio finalizzato all’estradizione. ...

Tornerà in aula già il prossimo 24 novembre il padre di, Shabbar , arrestato due giorni fa in Pakistan per l'omicidio della figlia in base alla richiesta dell'Italia che ne chiede l'estradizione. Questa mattina si è svolta a porte chiuse la ...Nella vicenda del presunto omicidio dic'è un grosso nodo da sciogliere, un inquietante indovinello che prima del processo sarà impossibile risolvere: chi è ShabbarL'uomo - 46 anni, coniugato con Nazia Shaheen al ...È terminata con un rinvio quella che nell’ordinamento italiano chiamiamo «udienza preliminare» a cui questa mattina a Islamabad è stato sottoposto Shabbar Abbas, il padre di Saman, accusato del ...Il padre di Saman Abbas era esattamente dove aveva previsto lo zio Danish, accusato di essere stato l’esecutore materiale ...