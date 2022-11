Sala | “Nuovo stadio? Tanta voglia di far polemica”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il sindaco di Milano Beppetorna a parlare della questioneA poche ore della relazione finale del dibattito pubblico suldi Inter e Milan, si riaccendono le polemiche. Tra le dichiarazioni giunte in queste ore c’è anche quella di Beppe, sindaco di Milano, che è tornato sull’argomento a margine della partecipazione all’esposizione dei fascicoli della Cittadella degli Archivi relativi al censimento degli ebrei del 1938 al Memoriale della Shoah di Milano. Queste le sue parole. “Mi pare che ci sia una grandi, certo che se qualcuno si mettesse ogni tanto nei nostri panni, e capisse anche un po’ la fatica di dover gestire tutti questi processi… ripeto lonon è l’unico ...

... rimarcando così il dominio su ciò che era stato e il suo potere di dare unsenso alle cose . ... andato disperso, entrambi situati nella primadi Recycling Beauty . Il riuso non sancisce la ...... Managing Director Sud e Nord Europa di ODEON Cinemas Group, commenta così l'apertura del... come la App gratuita del Circuito che consente il check - in insenza il passaggio alle casse, le ...Ma il capo politico di Italia libera ha già vinto, perché le pressioni del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha convinto il deputato che aveva offerto la sala a Castellino e ai suoi a ...Il principe di Roma, la recensione di un nuovo Canto di Natale . Il film con Marco Giallini arriva nelle sale dei cinema dal 17 novembre ...