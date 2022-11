Rui Costa racconta Ronaldo | «Sapevo sarebbe diventato il migliore»

(Di giovedì 17 novembre 2022) RuiCristiano: le dichiarazioni dell’ex fantasista portoghese sul noto connazionale Ruiè stato intervistato da Sky Sport, a cui hato alcuni aneddoti su Cristianoai tempi del suo esordio nel Portogallo. LE PAROLE – «C’era un cambiamento generazionale, lui era in pratica un bambino felice e faceva cose in allenamento che nessuno faceva. Noi gli “rompevamo la testa” tutti i giorni perché facesse cose più semplici possibile, ma tra noi più anziani dicevamo cheildel mondo e infatti non abbiamo sbagliato. Abbiamo capito che mostro di uomo e giocatore voleva diventare. Sono molto felice e orgoglioso di aver vissuto i primi momenti di Cristiano ...

