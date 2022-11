Rugby | la formazione dell’Italia per il Sud Africa Due cambi tra gli avanti

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tutto è pronto per il terzo, ed ultimo, appuntamento per l’Italia nelle Autumn Nations Series di. Sabato 19 novembre (alle ore 14.00) lo stadio Luigi Ferraris di Genova, infatti, vedrà la affascinante sfida tra Azzurri e Sud, un altro test quanto mai probante per i nostri alfieri, reduci dallo storico successo sull’Australia di Firenze. Si tratterà del 16° incontro tra le due compagini e il CT azzurro, Kieran Crowley ha annunciato due modifiche nel XV titolare rispetto al match di sabato contro i Wallabies. Triangolo allargato formato da Capuozzo-Bruno e Ioane, quindi terzo match di fila per la coppia di centri Morisi-Brex. La mediana sarà formata da Allan e Varney. Passando alla terza linea, assieme a Michele Lamaro conferme per Lorenzo Cannone e Sebastian Negri, quindi in seconda linea vedremo Ruzza e Niccolò Cannone. In prima linea, ...