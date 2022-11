Rubinetti a secco in Arizona | ma l’acqua viene usata per irrigare campi di sauditi ed Emirati | coltivano erba medica per i loro bovini

(Di giovedì 17 novembre 2022) Davvero pochi tra gli abitanti della La Paz County dell’– 16mila anime – saprebbero indicare sul mappamondo il Golfo Persico, eppure se isono alo devono alle ricche petromonarchie come Arabia Saudita edArabi Uniti. Sono vittime del fenomeno chechiamato “acqua virtuale”. I due Stati arabi attraversosocietà hanno acquistato negli anni centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli ine California. Quicoltivata intensivamente l’– coltura ad altissimo bisogno di acqua per la crescita – destinata all’esportazione.spedita in Arabia Saudita doveutilizzata per nutrire i ...

Il Fatto Quotidiano

resteranno ain queste zone: contrada Prati, via S. Antonio, via Piccianesi e via Raganella. ...Di conseguenza iresteranno adalle ore 14 alle ore 17, salvo imprevisti. A essere interessato è l'intero territorio a esclusione delle seguenti strade: via Einaudi; via Orientale - ... Rubinetti a secco in Arizona, ma l’acqua viene usata per irrigare campi di sauditi ed Emirati:… Tecnici di Abbanoa al lavoro sulla perdita d'acqua (foto C.N.) Nessuna mail alla redazione dei giornali, e dunque nessun articolo pubblicato, solo la constatazione che i rubinetti erano a secco. Poi ...L'Aca comunica che, a causa dei lavori di ordinaria manutenzione presso il serbatoio Colle della vecchia di Montesilvano, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di ...