Rosalinda Cannavò risponde agli haters | “Mi fate ridere”

(Francesca Michielin). 8. Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro). 9. I Gemelli di Guidonia (Bee Gees). 10. Elena Ballerini (Antonella Ruggiero). 11. Dennis Fantina (Michele Zarrillo). ...Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiù, pubblicata sul numero uscito in tutte le edicole sabato scorso, che per tanti venerdì sera abbiamo visto su Rai1 cimentarsi con le imitazioni nel programma condotto da Carlo Conti. Nell'intervista in questione la concorrente ha parlato molto del ...