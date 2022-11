Ronaldo | «Non so se tornerò allo United dopo il Mondiale»

si fermano gli interventi delle ex leggende del Manchester United in merito al caso. Ad aggiungersi alla lista è ora Gary Neville che, come riportato dal Daily Mail , ha così commentato ...Questa scelta ha scioccato tutti,l'ha capita nessuno'.si è espresso duramente pure sul suo attuale mister Erik ten Hag, col quale il feelingè mai sbocciato: 'Se tumi rispetti, ...Ronaldo: "Voglio finire la carriera a 40 anni" "Tutte le squadre ... Voglio finire a 40 anni, una buona età. Non conosco il futuro. A volte pianifichi qualcosa per la tua vita e come ho detto molte ...Dopo le interviste degli ultimi giorni, Cristiano Ronaldo continua a raccontarsi tra sfoghi per il ... La mia passione è intatta, ma ci sono tante cose che non mi piacciono. Nel mondo in generale è ...