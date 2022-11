Romina Power e Al Bano | la foto che strazia il cuore | “Una delle prime…

(Di giovedì 17 novembre 2022) La coppia è rimasta neldi tutti nonostante si sia separata da tempo, spunta unache commuove i fan AlCarrisi esono rimasti neldi tutti i fan che per anni hanno sperato in un ritorno di fiamma. Speranza ormai vana poiché da 20 anni ormai il cantante di Cellino San Marco ha una nuova vita con la compagna Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli, Yasmine e AlJr. I quali si vanno ad aggiungere a quelli nati dal suo matrimonio durato circa trent’anni con la, Ylenia, Yari, Cristel eJr. I due ex coniugi hanno riallacciato i rapporti dopo anni abbastanza burrascosi, e sono tornati ad esibirsi assieme per la gioia dei tanti fan che li seguono da ...

Newsby

Di Martina De Marco - 16/11/2022 Il cantante pugliese torna a confessarsi sulla fine della relazione conin una lunga intervista. E intanto, lei, finisce per vie legami con Loredana Lecciso Nonostante siano passati all'incirca 23 anni dalla separazione ufficiale frae Al Bano ...continua a pubblicare le foto di Ylenia, nell'ultima sua figlia è avvolta in una coperta ... Romina Power, perchè non indossa mai i tacchi e mette sempre lunghe tonache: il triste motivo Negli anni, la famiglia Carrisi ha saputo far parlare di sé soprattutto per i successi musicali conquistati dal celebre cantante pugliese e Romina Power. Impossibile dimenticarli alla conquista del ...Romina Power esce allo scoperto di nuovo insieme ad Al Bano, fianco a fianco, per immensa gioia dei fan… un momento che rimarrà “per sempre” nel cuore di entrambi. Negli anni 70' la coppia formata da ...