Roma | tre squadre su Karsdorp | c'è concorrenza per la Juve

... ma alla fine sarà soltanto parziale: Pelosi, indicata come possibile ambasciatore a, per il ... ma i nomi che circolano sono: Hakeem Jeffries, Katherine Clark e Pete Aguilar. Jeffries, 52 anni,...persone, nel giro di poche ore e a poche centinaia di distanza, sono morte nei pressi di piazzale Clodio , in zona Prati , a, forse tutte uccise dalla stessa mano. Le prime due vittime, due ...Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Le competenze e conoscenze acquisite nel tempo ci hanno portati a raggiungere risultati importanti e diventare un punto di riferimento industriale e non solo". Lo ...È il rompicapo su cui da questa mattina stanno lavorando i poliziotti della Squadra Mobile e la Procura di Roma. Le tre vittime, stando alle prime informazioni investigative, sarebbero legate al mondo ...