Roma | operazione Cristante | “Intervento allo scafoide riuscito con successo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Laha comunicato che “Bryanè stato sottoposto oggi achirurgico di osteosintesi a seguito della frattura dellodel polso sinistro. L’, eseguito presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea dal Prof. Matteo Guzzini e dal Prof. Angelo De Carli, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con”. Il calciatore si era infortunato nella gara contro il Napoli, ma aveva deciso di rimandare l’per restare a disposizione di Mourinho fino alla sosta per i Mondiali. SportFace.

Un'che bloccò presunti membri e fiancheggiatori della baby gang di Borgocontraddistinta dalla sigla Qbr. Da allora, sono passati poco più di tre mesi e la magistratura minorile ha ...L'attore, che qualche settimana fa alla Festa del Cinema disi era presentato sulla sedia a ... Alessandro Haber: "tutta colpa di un'andata male" . "Da otto mesi vivo su una sedia a ..."Bryan Cristante è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura dello scafoide del polso sinistro. L'intervento, eseguito presso l'Azienda ospedaliero-univers ...(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Silvio Berlusconi al lavoro per sanare lo scontro interno scoppiato dentro Forza Italia in Sicilia. Fonti vicine al Presidente azzurro riferiscono che da parte del Cavaliere c' ...