Roma | manifestazioni venerdì 18 e sabato 19 novembre 2022 | strade chiuse e percorsi autobus | come cambia la viabilità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022). Si prospetta una fine settimana complicato per la mobilità cittadina che potrebbe essere interessata da alcuni disagi e deviazioni dei classicidei mezzi pubblici. Previste, infatti per domani,18, e, 19, diverse. Inoltre, ad esse si aggiungerà domenica la prima giornata senz’auto della stagione autunno/inverno/2023., gli studenti scendono in piazza: la manifestazione21 ottobre, i motivi elaLa manifestazione studentesca di domani Prevista per domani,18, la manifestazione studentesca indetta per protestare ‘contro ...