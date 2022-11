Roma | incubo serial killer delle prostitute | tre donne trovate morte vicino piazzale Clodio Due nello stesso palazzo | un’altra a pochi metri

(Di giovedì 17 novembre 2022) Aveva un coltello piantato nel petto la donna colombiana, Marta Castano, 65 anni, trovata cadavere nel suo appartamento in via Durazzo 48 a, poco distante dal luogo in cui stamattina sono stati ritrovati i corpi di duedi nazionalità cinese. La vittima, una prostituta, utilizzava l’appartamento dove è stata strovata morta per ricevere i clienti. Indaga la polizia. Ipotesi omicidio Ad avvisare la polizia il portiere dello stabile, avvisato dacondomina delche era uscita a stendere il bucato e che si è accorta della donna a terra. Secondo le prime informazioni sarebbe stata ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all’addome. Ci sono gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica al lavoro nelin Via Augusto Riboty 28, a due passi dalla città ...

