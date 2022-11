Roma | il Real offre Odriozola

Calciomercato.com

Il tecnico che ha vinto tutto con il Barcellona ed ha transitato anche sulla panchina della... la lista di Enrique si distingue per il più basso numero di giocatori provenienti dalMadrid ......30 Lecce - Atalanta 2 - 1 18:30 Sassuolo -1 - 1 20:45 Fiorentina - Salernitana 2 - 1 20:45 ...00 Fenerbahçe - Crvena Zvezda 93 - 79 19:45Madrid - Anadolu Efes 94 - 85 20:00 Berlin - Bayern ... Roma, Mourinho può lasciare a fine anno: attenzione al Real Madrid RIETI - Sconfitta pesante all’esordio per l’U13 Elite della Real Sebastiani Rieti che cade per 107-55 sul campo dell’Olimpia Roma. Le dichiarazioni L’assistant ...Offerto Odriozola, ex Fiorentina Diffusasi la notizia della partenza di Rick Karsdorp, è partita ora la caccia di intermediari e procuratori a Tiago Pinto per offrire i propri assistiti. Tra i diversi ...