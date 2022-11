Robbie Williams dice sì | sarà al Power Hits estate di Rtl 102 5

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022)oggi in collegamento con RTL 102.5 nel corso di Miseria e Nobiltà, condotto dal Conte Galè, Fabrizio Ferrari e La Zac, per presentare il suo nuovo album, XXV, uscito lo scorso 9 settembre. In riferimento all'album XXV,racconta: “Sono ventisette anni in realtà, purtroppo il Covid ha bloccato i festeggiamenti di questo album. Considerando anche il periodo con i Take That sono veramente tanti anni che sono in giro”. Poi sulla copertina del nuovo disco: “Non sono un grande fan dei vestiti, sono spesso nudo. Sono un performer generoso, mi dono al mio pubblico”. Colpo di scena durante l'intervista. Il Conte Galè invitaal2023, che si terrà all'Arena di Verona il 30 agosto. ...