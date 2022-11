Rinnovo Walace | è UFFICIALE | il comunicato dell’Udinese

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022), èla firma del brasiliano sul suo nuovo accordo con l’Udinese: ildel club L’Udinese, con un, ha annunciato ildifino al 2026. IL– Udinese Calcio è lieta di annunciare ildel contratto diSouza Silva fino al 30 giugno 2026. Arrivato in bianconero nell’estate 2019, il centrocampista brasiliano, che vanta anche 5 presenze con la sua nazionale maggiore, si è consacrato come uno dei punti cardine della squadra garantendo costantemente uno standard di rendimento elevato., dopo 105 presenze ed un gol, continuerà, così, il suo percorso in maglia bianconera per raggiungere insieme ...