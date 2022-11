Rinnovo Cristante | giorni decisivi in casa Roma | la situazione

- Roma ila vita Per ildinon manca più nulla, tutti i dettagli sono stati limati. L'attuale contratto in scadenza nel 2024 sarà rinnovato fino al 2027 con un ...ROMA - Bryan: manca solo l'annuncio. Per gli altri si vedrà. La Roma , adesso, ha altre priorità, come da precisa indicazione della proprietà e di Tiago Pinto, ma ildel centrocampista fino al ...Rinnovo Cristante, giorni decisivi in casa Roma per il prolungamento del centrocampista giallorosso: le ultime Come riferito dal Corriere dello Sport, Bryan Cristante sarebbe pronto a prolungare a bre ...Bryan Cristante: manca solo l’annuncio. Per gli altri si vedrà. La Roma, adesso, ha altre priorità, come da precisa indicazione della proprietà e di Tiago Pinti, ma il rinnovo del centrocampista fino ...