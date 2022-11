Ricordatevi di affidarvi sempre a professionisti esperti! Ecco perché

Leggi su iodonna

(Di giovedì 17 novembre 2022) Generalmente l’acido ialuronico non migra: i filler, se ben eseguiti, restano in posizione, riassorbendosi naturalmente dopo sei o dodici mesi. Quando però avviene uno spostamento significa che è stato iniettato erroneamente, spesso più in superficie rispetto alla zona corretta. Ci aiuta a far chiarezza il dottor Domenico Ventura, specialista in chirurgia plastica a Milano. Filler mania: guida all’approccio corretto guarda le foto Migrazione filler: che cos’è l’acido ialuronico? «Partiamo dalle definizioni. L’acido Ialuronico è un costituente molto importante della nostra pelle ed è fisiologicamente ...