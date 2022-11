Ricattano commerciante per estorcere denaro | in manette 3 trentenni

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 17 novembre 2022) La scorsa notte in Laterza (TA), i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati nella fase esecutiva da ulteriore personale della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, traevano in arresto tredel posto, ritenuti responsabili, in concorso, di estorsione, atti persecutori ed illecita diffusione di immagini a contenuti sessualmente espliciti, a danno di undel posto, che per quasi un anno avrebbe subito le condotte delittuose da parte dei tre uomini. L’ attività investigativa è iniziata alcuni giorni fa, allorquando la vittima si è rivolta ai militari della Stazione di Laterza asserendo si essere esasperata ed intimorita da continue minacce, molestie, vessazioni e ricatti, da parte dei tre uomini che lo avrebbero anche obbligato a consegnare loro della merce di valore, che il ...