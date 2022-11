Ricarica elettrica - Tesla apre a tutti una parte dei Supercharger italiani

(Di giovedì 17 novembre 2022) Arriva anche in Italia l'apertura a tutte le elettriche dei, finora riservati ai soli proprietari delle vetture del marchio. Il progetto pilota di Elon Musk, iniziato nel novembre 2021, sbarca quindi nel nostro Paese, anche se solo in venti strutture selezionate: si tratta di 20 spiazzi e di 174 singolicon potenza superiore a 150 kW, accessibili tramite l'app del brand e comunque "fondamentali", nella visione della Casa, per "l'adozione di veicoli elettrici su larga scala". Clientele diverse. Il progetto prevede l'introduzione di abbonamenti mensili tramite l'app anche per i clienti che non hanno una: tali abbonamenti consentono di ottenere prezzi al kWh pari a quelli dei proprietari delle vetture americane. Chi non è abbonato, in ogni caso, ha accesso alle colonnine, ma paga di ...

Autoblog

... 0,83 euro per kWh prezzo per occupazione dello stallo oltre il periodo di: fino a 1 euro ... Arriva anche in Italia l'apertura a tutte le elettriche dei Tesla Supercharger ... Chi non è abbonato, in ogni caso, ha accesso alle colonnine, ma paga di più la ricarica. L'azienda intende monitorare ...