Ric Flair | “Triple H avrà pagato Braun Strowman molto meno per il suo ritorno in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il licenziamento didalla WWE all’inizio dello scorso anno ha lasciato molti perplessi, visto che all’epoca era considerato una grande star. The Monster Among Monsters ha finalmente fatto il suonella compagnia qualche tempo fa e i fan si sono già abituati alla sua presenza in TV.fu lasciato andare a causa del suo lucroso contratto, secondo quanto riportato, di 1,2 milioni di dollari all’anno, ma sembra che Ricritenga cheH lo abbiaal momento del suo. Dopo il suo allontanamento dalla federazione,ha partecipato in larga parte a Control Your Narrative e non è passato a nessuna promotion importante. Durante il To Be The ...