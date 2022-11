Ribaltone Smi Roma

Leggi su seriea24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Incredibile Smi, sotto 2-0 sul campo di Sorrento grande inversione di marcia e vittoria per 3-2. E se andiamo a vedere come si è svolta la partita è un risultato che va stretto alla stessa compaginena avanti nel secondo parziale 14-7 e poi rimontata nel finale. Ma non è tutto perchéha avuto ben due palle per chiudere e andare sull’1-1, ma le ha fallite con diversi errori. Ma il bicchiere è sicuramente pieno, due vittorie nelle ultime due uscite con un rendimento della squadra capitolina migliore in trasferta che in casa. “Sono contento per i due punti – afferma il tecnico Mauro Budani -.Vediamo il lato positivo. Peccato perché avremmo potuto chiudere la pratica prima, ma ho avuto piacere della reazione nel secondo set. Comunque ero fiducioso, abbiamo sistemato qualcosa, siamo stati più precisi, cinici e volenterosi, ...