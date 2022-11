Rete unica | trasporti e acciaio L’Italia a caccia di una politica industriale

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Se c’è una crisi, allora c’è anche una via d’uscita. E quella via potrebbe essere l’innovazione. Da dove partire? Sicuramente da obiettivi e regole. L’occasione è arrivata dal convegno organizzato dal Messaggero, nell’ambito della rassegna Molto Futuro, La crisi e l’innovazione, tenutosi presso le scuderie di Palazzo Altieri. L’ORA DI UNA (VERA)Il “la” lo ha dato uno degli ospiti più attesi, il ministro per il made in Italy, Adolfo Urso. Il quale è partito da una considerazione che più attuale di così non poteva essere: il futuro dell’Ilva, all’indomani dell’annuncio del fermo della produzione di 145 imprese dell’indotto da parte dell’azionista di maggioranza Arcelor Mittal. Invitalia, cioè lo Stato oggi socio al 38%, prenderà il controllo di Taranto al 60% solo nel 2024. “L’Ilva è la più grande acciaieria europea, fondamentale ...