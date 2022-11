Regione Toscana | la Bellezza Ideale di Leonardo Da Vinci

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si è tenuto all’interno del “Palazzo Strozzi Sacrati” un convegno sulla “” per celebrare il 560° anniversario della fondazione dell’Accademia Neoplatonica di Firenze. Organizzato dallacon la partecipazione del Presidente Eugenio Giani, del Club Unesco di Firenze rappresentato dal Presidente Vittorio Gasparrini e del Comitato Internazionaleda. Questo evento ha visto il notevole intervento di Annalisa Di Maria, grande esperta didae specialista in neoplatonismo fiorentino, e Jean-Charles Pomerol, professore emerito della Sorbona, che ha presieduto L’UPMC e il comitato scientifico dell’CNRS di Parigi. Attraverso un meraviglioso discorso sulla...

