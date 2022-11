Regionali Lombardia | Pierfrancesco Majorino candidato contro Fontana e Moratti | ecco la scelta del centrosinistra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilha deciso di chiedere all’europarlamentare del Pddi candidarsi a presidente della Regione. L’annuncio è stato fatto giovedì alla fine di una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti della coalizione. E Sinistra Italiana rilancia sostenendo che è “giunto il momento di stringere il confronto programmatico, sul quale si era lavorato in comune accordo anche con il M5S fino a luglio, e definire la piattaforma”. Anche se +Europa già sottolinea di aver espresso il proprio appoggio pur ribadendo che la “partecipazione è riferita a una coalizione che, come oggi, non comprende i Cinque Stelle”. Milanese, 49 anni,è iscritto ai Ds dal 1998 e ha lavorato con Livia Turco al ministero della Solidarietà. Nel 2006 entra in Consiglio comunale con ...