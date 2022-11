Regionali Lombardia | centrosinistra propone a Majorino di candidarsi

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – La coalizione di, scrivono in una nota congiunta, ha deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda e di chiedere all’europarlamentare Pierfrancescodi guidare il lavoro della coalizione, candidandosi a Presidente di Regione. “Le forze politiche e civiche di, ambientaliste e liberal-democratiche, che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana, si sono riunite completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise, che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato presidente” si legge in una nota congiunta. La scelta dell’europarlamentare Dem ha incontrato la piena soddisfazione di ...

Majorino è il secondo candidato ufficializzato nella corsa per le elezioniin. Per il Terzo Polo è stata scelta Letizia Moratti, ex vicepresidente e assessore al Welfare di ...Milano, 17 nov. " "Sinistra Italianaesprime soddisfazione per la scelta di Pierfrancesco Majorino come candidato del centrosinistra alle elezioniin". Lo si legge in una nota. Elezioni regionali in Lazio e Lombardia: verso il voto il 12 febbraio Il centrosinistra ha deciso di chiedere all’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino di candidarsi a presidente della Regione Lombardia. L’annuncio è stato fatto giovedì alla fine di una ...L'assessore milanese presenta la sua corsa alle primarie e punge Letizia Moratti: "Non si può cambiare la regione con chi la guidava fino a dieci giorni fa" ...