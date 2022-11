Reddito di cittadinanza | ecco quanti miliardi ci è costato

(Di giovedì 17 novembre 2022) Quasi 26di euro in poco più di tre anni. Questa è la cifra monstre servita a finanziare ildida aprile 2019 a settembre 2022. A rivelarlo il report Inps “L’Italia nei dati amministrativi”, secondo cui le persone coinvolte sono state fino ad ora 5,03 milioni, a fronte di 2,25 milioni di nuclei familiari, con un’erogazione totale pari a 25,89. Lo stesso report Inps, chiarisce poi come più della metà dei percettori assistiti sin dall’introduzione del provvedimento benefici ancora oggi del sussidio. Nel dettaglio, su una platea di 860 mila nuclei familiari che percepivano l’assegno già dalla primavera 2019, ben 457 mila ne beneficiano tuttora, ovvero il 53%. In pratica, a distanza di quasi tre anni e mezzo dall’introduzione della misura più della metà dei percettori imperversa ...

