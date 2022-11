Reddito cittadinanza | Mangialavori Fi mette in dubbio i dati Inps “Mia percezione da calabrese è diversa” La replica di Ferrara M5s su La7

(Di giovedì 17 novembre 2022) Botta e risposta a “Tagadà” (La7) tra l’europarlamentare del M5s, Laura, e Giuseppe, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Il tema della discussione è ildi, sul qualemenziona iforniti dal presidente dell’, Pasquale Tridico, in una intervista al Fatto Quotidiano: mediamente nell’ultimo triennio, il 65% dei percettori sono anziani, disabili e minori. Il 20% sono lavoratori poveri a cui viene integrato il. La conduttrice Tiziana Panella chiede ase quest’ultima categoria di persone continuerà a ricevere ildi. Piccata la risposta del deputato: “Cosa vuol dire ‘lavoratori ...

Quasi 26 miliardi di euro in poco più di tre anni . Questa è la cifra monstre servita a finanziare ildida aprile 2019 a settembre 2022. A rivelarlo il report Inps 'L'Italia nei dati amministrativi', secondo cui le persone coinvolte sono state fino ad ora 5,03 milioni, a fronte ...Addio aldia vita, durerà al massimo tre anni e sarà ridotto (probabilmente del 25% ) negli ultimi 12 mesi dopo un percorso di formazione e inserimento nel mondo del lavoro. Le modifiche ...ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza", mentre "a febbraio 2023 il bonus sarà erogato ai titolari di Naspi, Dis-Coll, mobilità in deroga e trattamenti di importo ...