Ragazzo disabile di 16 anni trovato morto nel suo letto | con lui c' era la badante | giallo sulle cause

Undi 16 anni,è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Carnate , in provincia di Monza . Il giovane tetraplegico era stato affidato alle cura di una badante , mentre la mamma, ...Affetto da tetraparesi spastica, ilera stato affidato alla badante dalla madre, che era partita qualche giorno fa con il nuovo compagno. Il padre del giovane, che vive a Torino, non riusciva ...Un ragazzo di 16 anni, disabile è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Carnate, in provincia di Monza. Il giovane tetraplegico era stato affidato alle cura di una badante, mentre ...Carnate, il ragazzo trovato morto in casa era disabile. E' soffocato La madre, in viaggio all'estero, aveva affidato il 16enne a una baby-sitter, che ha lanciato l'allarme. L'autopsia stabilirà con ...