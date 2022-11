Quota 103 | cartelle cancellate | flat tax e taglio del cuneo | Manovra da 35 miliardi | ecco la bozza

Giorgetti ha pronta la rivoluzione Il progetto, chiamato, prevede dal primo gennaio 2023 e per i restanti 12 mesi, l'uscita dal mondo del lavoro con 62 anni d'età e 41 di versamenti che ...Come abbiamo già detto in altri articoli precedenti, l'ipotesi è quella di superare l'attuale102 per andare versoo anche la41 secca (anni contribuitivi). Pensioni, Salvini ...Impedire il ritorno in auge della legge Fornero sulle pensioni nel 2023. È uno degli obiettivi fondamentali del governo Meloni ...Quando si andrà in pensione nel 2023 Sono circolate varie ipotesi negli ultimi giorni. In particolare l'idea di poter lasciare il lavoro con 41 anni di contributi (argomento forte della campagna elet ...