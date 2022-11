Quentin Tarantino girerà una misteriosa serie tv

BadTaste.it TV

Mentre si avvicina il momento di girare il suo decimo e ultimo film,anticipa il suo debutto nel mondo delle serie tv. Nel corso della presentazione del suo nuovo libro, Cinema Speculation , a New York City, il regista premio Oscar ha anticipato l'...Dopo anni di rumor, ci siamo. In attesa di rivederlo con suo decimo e ultimo film (poi si ritira, come più volte annunciato),darà forma ad una serie tv limitata in 8 episodi. A darne conferma lo stesso regista due volte premio Oscar durante il tour del libro 'Cinema Speculation'. Una serie che uscirà nel ... Quentin Tarantino vuole girare una serie in otto episodi nel 2023 | TV Quentin Tarantino sul cinema degli anni '80 e '50 e su una serie limitata di otto parti da girare il prossimo anno ...Il cinema non basta a Quentin Tarantino: dopo il suo nuovo libro, Cinema Speculation, il regista annuncia di aver scritto una serie tv in otto episodi che potrebbe uscire a inizio 2023.