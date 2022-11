Quarantena Covid ridotta | virologi divisi Andreoni | ' Dopo 5 giorni i positivi infettano ancora'

... Pregliasco: 'Non sarà facile distinguere i sintomi dal' . Bassetti, 'Condivido al 100%' A favore della riduzione delle restrizioni e dellaè Matteo Bassetti, direttore della Clinica ...Si va verso l'eliminazione dellae mi sembra ottimo visto che siamo di fronte ad un Sars ... 'i pazienti asintomatici positivi al, dopo 4 o 5 giorni, credo si possano far tornare all'...Il ministro della salute Orazio Schillaci ha annunciato la riduzione della quarantena per i positivi: si potrà tornare a lavoro dopo 5 giorni anche se positivi asintomatici. Una decisione ...Norme più snelle per i tamponi, addio alle quarantena, si torna al lavoro anche se positivi dopo 4 o 5 giorni (se asintomatici). Sono questi i punti tracciati dal ministro ...