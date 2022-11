Quanta bella gente Dopo due anni di lockdown quanto ci è mancato The Cult il gala Pirelli riparte en grandeur Si brinda con vino d’annata e griffato “PZero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non è unqualsiasi. E’ The Gal. E’ un po’ il Met con parterre internazionale e per lista d’attesa per esserci a tutti i costi. Sfilano sul red carpet le donne più belle del mondo, le musa di The Cal selezionatemigliaia di casting per trovare quelle giuste che corrispondessero ai quei canoni di bellezza che la fotografa australiana, Emma Summerton (fra le top five al mondo) voleva rappresentare. All’HangarBicocca, trasformato da Sergio Salerni il numero uno per grandiosi allestimenti scenici, un migliaio di ospiti da ogni dove. Si entrava prima nel box che un gioco di specchi rendeva un giardino incantato. A ricevere gli invitati The President, Marco Tronchetti Provera, nel ruolo anche di mecenate che ha trasformato l’Hangar in un suggestivo percorso di arte contemporanea. In mezzo i Pilastri della Saggezza, le sette ...