Quali afrodisiaci naturali per aumentare la libido al posto del Viagra si possono trovare in Farmacia?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Quando si parla di camera da letto, molte persone pensano che i farmaci siano la soluzione ai loro problemi. In realtà, la medicina può essere utile in alcune situazioni, ma esistono anche modiper migliorare il sesso. Abbiamo chiesto a Silvio Cocci, di PoliclinoNews.it di parlarci di come ril’energia e la resistenza grazie a queste erbe: 1. Ginseng Il ginseng è un’erba naturale che aiuta a stimolare lae a migliorare la circolazione sanguigna nei genitali maschili. Contribuisce inoltre a migliorare latà dell’erezione, adil numero di spermatozoi e a incrementare la produzione di testosterone. Il ginseng è utilizzato da migliaia di anni nella medicina cinese. La radice contiene ginsenosidi, ritenuti responsabili delle sue proprietà ...