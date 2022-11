Qatar2022 | giornalista danese minacciato in diretta dagli uomini della sicurezza | il

I Mondiali dinon iniziano nel migliore dei modi. Sono tantissime le proteste e le inchieste a proposito ... Mentre ilera in diretta con l'edizione del telegiornale, alcuni uomini ...E sottolinea alche avrebbe dovuto pensare al problema dell'immigrazione nel Regno ...Già rimpianta la scelta di disputare i prossimi mondiali in Qatar ancor prima di iniziare, incredibile quello che è successo in diretta tv ...(Adnkronos) – “Se volete, potete anche distruggere la telecamera…”. Il collegamento della tv danese Tv2 da Doha, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di Qatar 2022, si rivela a dir poco movimentato ...