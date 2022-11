Qatar 2022 | Senegal | Mané costretto a rinunciare al mondiale

...servizio di protezione dai social media per tutti i giocatori che partecipano ai Mondiali in, ... 17 novembreUn vero incubo quello dell'Argentina con gli infortuni: l'attaccante non ce la fa e Scaloni deve escluderlo dai convocato per il MondialeLa preparazione per il Mondiale indell'Argentina si trasforma in un vero e proprio incubo. Lionel Scaloni già per diramare la lista dei convocati ha dovuto attendere e ragionare molto, visti i tanti argentini che si sono ...Questo è il motivo per cui sono state prese delle precauzioni importanti per il viaggio della nazionale polacca per il Qatar, dove sarà impegnata per i Mondiali 2022. La selezione è stata accompagnata ...MONDIALI 2022 - La corsa contro il tempo di Sadio Mané è finita. Il giocatore del Bayern Monaco non potrà dare il suo contributo al suo Senegal in Qatar a causa ...