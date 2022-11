Qatar 2022 | Moukoko è la nuova stella della Germania

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lasi prepara ad affrontare il Mondiale incon unache proviene dal Borussia Dortmund,Anche l’amichevole di ieri, dove laha vinto 1-0 non brillando particolarmente contro l’Oman grazie al “vecchio” Fullkrug (29 anni), ha messo in mostra un fattore di novità importante: Youssufa. Attaccante del Borussia Dortmund, in scadenza nel 2023, difficilmente resterà in Bundesliga perché è già osservato con particolare attenzione da Real Madrid, Barcellona e un bel po’ di club inglesi. A meno che il Bayern compia con lui la stessa operazione fatta anni fa con Lewandowski, andando a prenderlo ai rivali. Ieri, il ragazzino ha fatto il suo debutto in nazionale all’età di 17 anni e 361 giorni, diventando il debuttante più ...