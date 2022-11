Qatar 2022 | la vetrina di Lukic | il giocatore tra rinnovo e addio al Toro

(Di giovedì 17 novembre 2022)può essere lagiusta perper mettersi in mostra: ildiviso traalCome riferito da Tuttosport, ildicon il Torino è al momento bloccato dalle richieste del, che vorrebbe inserire una clausola rescissoria bassa nel suo nuovo contratto. Il centrocampista, racconta il quotidiano, potrebbe dunque sfruttare l’importantediper mettersi in mostra e attirare così le offerte di altri club. Prezzo base di 15 milioni fatto dai granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: le cifre folli del Mondiale Rai. La Rai ha pagato una cifra tra i 150 e i 160 milioni (più costi di produzione) per i diritti televisivi dei Mondiali di. L'acquisizione era ...Secondo rav Shmuley Boteach, una delle voci più influenti e mediatiche del rabbinato ortodosso, la scelta di assegnare il Mondiale aldimostrerebbe che la Fifa 'è una delle organizzazioni più ...Delle 13 sorelle del Vecchio Continente presenti in Qatar diranno sicuramente la loro Portogallo, Belgio e Olanda. In casa lusitana non tira una buona aria attorno a Cristiano Ronaldo, stella ...Le parole dell’ex capitano giallorosso Da ambasciatore della Serie A al Mondiale in Qatar, Francesco Totti è stato intervistato da Sky Sport. L’ex capitano giallorosso ha parlato della Roma, di Qatar ...