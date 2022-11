ilmessaggero.it

...degli osservatori che si aspettano che l'esercito ucraino altamente motivato e agguerrito libererà una parte maggiore del paeseprossimi mesi invernali. Il fallimento dell'invasione diè ...Sia Salvini che Tajani hanno sottolineato la necessità di maggiore solidarietà europea... quando in Italia, con il governo Berlusconi, abbiamo fatto incontrare Bush ea Pratica di Mare. Oggi ... Putin nei guai, la Russia è in recessione: crolla il Pil. Nabiullina: «La situazione potrebbe peggiorare» Effetto della guerra ed effetto delle sanzioni. E inevitabile risultato di un isolamento sempre più marcato, accentuato anche all'ultima riunione del G20 a Balli. La Russia entra ...Le Forze Armate russe hanno colpito diverse infrastrutture per la produzione di missili e gas, oltre ai bombardamenti sul Dnipro che hanno causato 14 feriti. In seguito alle prime indagini, Varsavia c ...