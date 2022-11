Pugilato | Signani tenta la riconquista | sul ring per il titolo europeo pesi medi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Mi sento bene, e sono in forma. Abbiamo lavorato bene e adesso tocca aleleggere il migliore. Sono più preparato di sempre e lo dimostrerò: rivoglio la mia cintura”. E’ di poche parole il ‘Giaguaro’ Matteoche domani sera, suldel Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone (dove ci sarà il tutto esaurito) tenterà dire ildeicontro il campione in carica, il francese Anderson Prestot, che nel giugno scorso tolse la corona acon un verdetto discutibile. (foto@Fpi-FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Dopo cinque riprese, Prestot subì un taglio accidentale: ilco decretò che l’incontro venisse interrotto e la lettura dei cartellini diede la ...