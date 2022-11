Protesta dei medici di Pronto Soccorso davanti al ministero | “Ci manca il respiro | siamo al collasso”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Ciil”. È l’allarme lanciato daiche ogni giorno lavorano nelle trincee dei. Camice bianco è mascherine hanno si sono dati appuntamento a Roma,alla sede deldella Salute, per un flash mob di. Nel mirino le carenze di organico e la situazione drammatica dei dipartimenti di emergenza del Paese. “Vogliamo fare un’azione importante di sensibilizzazione sulla carenza di organico dei. Sulle attese per i ricoveri e sullo stress dei. Stiamo vivendo una condizione in cui‘malati’ come i nostri pazienti”. Parola di Fabio De Iaco, presidente Simeu, che sarà ricevuto con una delegazione dal ministro ...