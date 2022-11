Protesta dei lavoratori alle Galeries Lafayette di Parigi

Agenzia ANSA

La tradizionale cerimonia di accensione dell'albero di Natale alle Galeries Lafayette di Parigi è stata disturbata dallalavoratori che chiedono stipendi più alti. Sotto la cupola storicagrandi magazzini parigini i dipendenti del negozio ma anche altri lavoratori del commercio hanno gridato slogan ...... già comparsa nei blitz No Vax e No Green Passmesi scorsi ai centri vaccinali di Ferrara Fiere ... A noi non resta che condannare qualsiasi forma diche va a vandalizzare strutture ... Protesta dei medici dell'emergenza, ne mancano 3 su 10 - Salute & Benessere Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gli orientali dicono che si abusa del termine “sinodalità”, altri sostengono che non si è ben capito dove si voglia andare a parare. Poi ci sono i tedeschi che scambiano il Sinodo per un Concilio, gli ...