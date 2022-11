Prostitute uccise in Prati | escort e appuntamenti | trema il quartiere dei vip tra segreti e paure

a Roma oggi, il testimone: 'C'era tanto sangue, credo sia stata sgozzata' L'ORA PREFERITA L'ora preferita per le 'scappatelle' è proprio quella del pranzo. D'altronde tutti escono a ......di metri di distanza l'uno dall'altro Tre donne sono stateoggi, 17 novembre, nel quartiere Prati di Roma , zona elegante della Capitale. Sembra che tutte e tre lavorassero come: ...E non è nemmeno raro trovare stranieri». Ma come avveniva il contatto tra cliente e prostituta «Questo non lo so ma le ripeto che riconoscere qui chi veniva per il sesso a pagamento è sempre stato ...Sono state trovate prive di vita dal portiere dello stabile giovedì mattina le due donne cinesi che lavoravano in un centro massaggi di Via Riboty, nel quartiere romano di Prati. Non si esclude al ...