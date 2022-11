Probabili formazioni Belgio-Canada | Mondiali Qatar 2022

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ledi, match valido per la prima giornata deidi. Gruppo F che propone questo scontro che appare dal pronostico segnato: la selezione europea è tra le candidate per la vittoria finale, i nordamericani tra le meno competitive sulla carta. Chi vincerà in questa prima uscita del girone? Appuntamento alle ore 20 di mercoledì 23 novembre, di seguito ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici per questa partita. LEDI TUTTE LE PARTITE QUI– Martinez spera di avere a disposizione Lukaku, eventualmente pronto Batshuayi. Hazard e De Bruyne sulla trequarti. QUI– Herdman è indeciso sul ruolo di Davies: schierarlo ...

