Presentate la nuova edizione di Mittelfest “Inevitabile”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “dischiude le porte a Go! 2025 ed è una delle nostre imprese culturali che ha compreso l’importanza di esserci tutto l’anno, promuovendo e narrando l’eccezionalità di un territorio. È questo che dobbiamo fare anche nell’anno della Capitale europea: traguardo importante non solo per Gorizia ma per l’intera regione, una vetrina che durerà 365 giorni e che rappresenta un’occasione unica da cogliere”.Lo ha riferito l’assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, partecipando alla conferenza stampa che ha svelato ‘’, tema scelto per l’2023 diche si terrà dal 21 al 30 luglio a Cividale del Friuli. Nel corso dell’evento è stato presentato anche il progetto Mittelbabel: archivio e memoria storica del, una piattaforma digitale ...

La Voce di Bolzano

... che ha imboccato la strada di un vero progresso, di unacostruzione in tutti i settori: ... Quest'anno, in particolare, sarannoal Convegno una serie di novità: e - learning, podcast, ......stata pubblicata all'Albo pretorio della Provincia la gara d'appalto per la costruzione della... Le domande dovranno essereentro il 18 dicembre p.v. La ditta aggiudicataria dei lavori ... Presentate le nuove disposizioni per la ZTL del centro storico Nel pomeriggio si è subito tenuto un incontro che ha dato l’inizio alla campagna elettorale, organizzato da Azione Universitaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, sul cosiddetto fen ...Partecipò all'assalto alla Cgil a Roma, oggi a Montecitorio per presentare nuovo partito A pochi giorni dall’anniversario dell’assalto alla sede della Cgil di Roma, il 9 ottobre del 2021 durante un co ...