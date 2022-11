Prende corpo la Manovra Tra condoni e il Ponte sullo Stretto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dieci anni, anziché quattro, per la cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus. La soluzione per tentare di sbloccare lo stallo dei cassetti fiscali può arrivare nel dl aiuti quater, che il governo ha già varato una settimana fa ma su cui sta definendo alcuni significativi ritocchi prima di inviarlo al Quirinale, ora che il Parlamento ha completato l’esame del dl aiuti ter. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ribadisce però che, “salvo il pregresso, lo Stato non può continuare a garantire il ritmo del credito d’imposta attuale. Bisogna capire se da parte del sistema bancario arriva una opportuna proposta”. L’obiettivo della maggioranza è anche definire meglio i tempi della stretta sul Superbonus dal 110% al 90%. E il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha parlato di “ipotesi allo studio” per venire incontro chi si dovesse trovare “in situazioni di indigenza”, ...